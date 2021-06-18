Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Hitit Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında 01.03.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 35 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, adaylar müracaatlarını 18.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapabilecek. Adayların başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla profesör ve doçent kadrolarında başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacak.
Müracaatlar üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen veya kargo yoluyla yapılabilecek.
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