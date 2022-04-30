Histamin zehirlenmesine dikkat! Balık zehirlenmesi nasıl düzelir, nasıl geçer?

Potansiyel olarak histamin balık ve etlerde yüksek oranda bulunmaktadır. balık zehirlenmesi de hemen müdahale edilmesini gerektiren önemli zehirlenmelerden biridir. Balık zehirlenmesine karşı ne yapmak gerekir, balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar, haberimizde bulabilirsiniz.

Histamin nedir, ne işe yarar? Histamin hangi yiyeceklerde bulunur?

Histamin nedir?



Vücutta bulunan doğal bileşenlerden yalnızca bir tanesi histamindir. Yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için oldukça önemli olan histamin aynı zamanda bağışıklık sistemi iççin de oldukça önemlidir. Organik nitrojen bileşiklerinden biridir. Vücutta meydana gelen tepkilerin ana kaynağıdır. Örnek verecek olursak kızarma, şişkinlik ve kaşını gibi tepkilerinin ortaya çıkmasının ana sebebi histamindir. Histamin alerjik reaksiyonlara tepki vermekle sınırlanmaz. Bunun yanı sıra hücreler arsında iletileri taşır. Eğer histamin içerikli besinler alınırsa vücuttaki tüm dokularda depolanabilmektedir. Aynı zamanda histamin seviyesi yükseldiğinde vücutta çeşitli rahatsızlıklar meydana gelir. Histaminin çok yükselmesi histamin alerjisini oluşturur.

Histamin vücutta ne yapar?

Histamin vücudumuzda bağışıklık sistemi, sindirim ve merkez sinir sisteminin çalışmasında rol oynayan bir kimyasal madde. Bir nörotransmiter olarak vücudumuzdan gelen önemli mesajları beyine taşıyor. Aynı zamanda mide asidinin salgılanmasını uyaran histamin, midedeki sindirime yardımcı olur.

Histamin alerjisi ne demek?

Vücutta toksik madde artışı, C vitamini ve B6 vitamini eksikliği ve aşırı histamin tüketimi diamin oksidaz enziminin düşmesine neden olur ve tek başına histamin alerjik rahatsızlık oluşturur. Vücuttaki diamin oksidaz oranı histamin testi ile belirlenir ve alerji tanısı konulur.

Histamin Hangi Yiyeceklerde Bulunur?



Histaminli olan ve çok tüketildiğinde vücutta histamin artışı nedeni ile intoleransa yol açan gıdalar bulunur. İşte histamini yüksek gıdalar:

Mayalamış olan besinler (Sirke, kefir, kombu çayı dahil)

İşlenmiş etler

Kuru meyveler, avokado, çilek, ananas, ıspanak, domates ve mantar ciddi miktarda histamin içerir

Konserve gıdalar

Soya sosu

Ketçap

Kabuklu deniz ürünleri

Boza

Balık zehirlenmesinin belirtileri

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Aniden yükselen ateş

Mide krampları

Baygınlık

Ağız çevresinde uyuşma

Devamında parmaklarda uyuşma

Cilde soğuk suya değer değmez yanma

Deride kaşıntı ve döküntüler

İleri seviye zehirlenmelerde şok

Balık zehirlenmesi doğru pişirme tekniği ile pişirilmemiş balıklarda veya bayat balık nedeniyle oluşabilir. Özellikle deniz ürünlerinde bakteriler kolayca üreyebilir. Bu nedenle balığın veya deniz ürününün iyi temizlenmiş ve pişirilmiş olması çok önemlidir. Aynı zamanda doğru bir şekilde muhafaza edilmeyen balık da hızlıca bayatlar.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Gönlüşen'in açıklamalarına göre stafilokok denilen bakteri grubunun oluşturduğu besin zehirlenmeleri; ''süt ve süt ürünleri, salata ve et gibi gıdalar nedeniyle oluşuyor. Genellikle 2 - 3 saat içinde ortaya çıkan ve 2 - 3 gün kadar sürebilen bu zehirlenmelere ishal çok eşlik etmemekle beraber nadiren de olsa ishal de görülebilir. En sık görülen belirtileri bulantı, kusma, karın ağrısı olan stafilokok kaynaklı besin zehirmeleri bazen 2 haftaya kadar da sürebiliyor'' dedi.

Balık zehirlenmesine ne iyi gelir?

Balık zehirlenmelerinde gıda vücuttan atılamamışsa, zehirlenmeler evde tedavi edilemez. Ancak bol su tüketmek hem kusmaya yardımcı olabilir hem de zehirli toksinlerin vücudunuzdan temizlemesini kolaylaştırır. Kişide kusmanın yanı sıra ishal gibi bir durum varsa, su tüketimi önemli bir hal alır.

Balığın yanında yoğurt yemek zehirler mi?

Balığın yanında yoğurt gibi süt ve süt ürünlerinin zehirlenmeye yol açtığı yönündeki bilgiler hatalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, balığın yanında yoğurt tüketimi hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:

"Balığın yanında yoğurt tüketmenin zehirleyeceğine dair bilgiler şehir efsanesidir. Bu şehir efsanesi muhtemelen geçmişte yayınlanmış doğru olmayan, ispatı olmayan yorumlar ve kaynaklar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ancak balığın yanında yoğurt tüketilmesinin zehirlenmeyi artıracağına dair herhangi bir bilimsel kanıt gösterilmemiştir. "