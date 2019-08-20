0553 313 94 23

Hisarcık’taki düğünlerde ilginç selamlaşma

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düğünlerde selamlaşmanın simgesi haline gelen oğlan ve kız evi tarafının havadan birbirlerinin üzerine attığı içerisinde çerez ile para olan, bezden dikilmiş "Karşı topu" atma geleneği yıllardan beri sürdürülüyor.

20 Ağustos 2019 Salı 10:45
Hisarcık’taki düğünlerde ilginç selamlaşma

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düğünlerde selamlaşmanın simgesi haline gelen oğlan ve kız evi tarafının havadan birbirlerinin üzerine attığı içerisinde çerez ile para olan, bezden dikilmiş "Karşı topu" atma geleneği yıllardan beri sürdürülüyor.


Gelin alma esnasında karşılıklı selamlaşmanın ardından "Karşı topu" atma geleneğinin Kütahya yöresinde ilçe merkezinden başka hiçbir yerde görülmediğini söyleyen düğün sahibi Halil Sevinç,” İlçemizde gerçekleştirilen düğünlerde oğlan ve kız evinde düğünden önce bezden top halinde dikilen torbanın içerisine çerez ve para konulur. Düğün günü oğlan tarafının gelin almak amacıyla kız evine yaklaştığında düğün alayında bulunan bir kişi tarafından herkesin duyacağı yüksek sesle verdiği ve kız evindekilerce alınan selamın ardından her iki taraf birbirlerinin üzerine "Karşı topu" dediğimiz bez torbayı atarlar. Böylelikle "Karşı topu" ile birbirlerinin selamına karşılık vermiş olurlar. Özellikle çocukların bu topu kapmak için birbirileriyle yarışmalarına büyüklerinde iştirak etmesi düğünlere ayrı bir güzellik ve renk katmaktadır” dedi. (MA-EFE)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın milli voleybolcularda hedef Avrupa şampiyonluğu
    1. Kadın milli voleybolcularda hedef..
    2. Kozan’da trafik kazası: 6 yaralı
    3. Malatya’dan 112 ülkeye kuru kayısı..
    4. (Özel) HAYKOOP Başkanı Faruk Özen:..
    5. Tırpanla ot biçip taş kaldırarak..
    6. Palandöken: “Okul servis araçları..
    7. Eşcinsel evliliklerde rekor artış!
    8. Suriyeli isyancılar Hama’nın..
    9. Erciş kaymakamlığından taziye mesajı
    10. Manisa’da feci kaza: 6 yaralı
    11. Feghouli geçen sezonunun en iyi..
    12. AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman..
    13. Tuşba Belediyesine modern hizmet binası
    14. "Vampir kelebeklere" sarı ışıklı çözüm
    15. Rosatom, ’Belene NGS İnşası Stratejik..
    16. Tireliler lösemi hastalarına umut için..
    17. Eyüphan Kaya kayyım atamalarını..
    18. Doğu’da hava durumu
    19. Gürbulak’ta 233,9 kilogram eroin ele..
    20. Rusya: “Kaçırılan denizcilerle irtibat..
    21. TCMB'den repo ihalesi
    22. Dursunbey’de başpehlivan Orhan Okulu
    23. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
    24. Gaziantep’te aniden bastıran yağmur..
    25. Plasenta yapışıklığı annenin hayatını..
    26. Cankul: "Yalan ve iftiralar için..
    27. Bakan Yardımcısı Dursun’un şoförü..
    28. Paçavra yazarı terör sevicileri..
    29. HDP'li vekiller Latin Amerika'da..
    30. Falcao Galatasaray taraftarını..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz