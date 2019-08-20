Hisarcık’taki düğünlerde ilginç selamlaşma

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düğünlerde selamlaşmanın simgesi haline gelen oğlan ve kız evi tarafının havadan birbirlerinin üzerine attığı içerisinde çerez ile para olan, bezden dikilmiş "Karşı topu" atma geleneği yıllardan beri sürdürülüyor.

Gelin alma esnasında karşılıklı selamlaşmanın ardından "Karşı topu" atma geleneğinin Kütahya yöresinde ilçe merkezinden başka hiçbir yerde görülmediğini söyleyen düğün sahibi Halil Sevinç,” İlçemizde gerçekleştirilen düğünlerde oğlan ve kız evinde düğünden önce bezden top halinde dikilen torbanın içerisine çerez ve para konulur. Düğün günü oğlan tarafının gelin almak amacıyla kız evine yaklaştığında düğün alayında bulunan bir kişi tarafından herkesin duyacağı yüksek sesle verdiği ve kız evindekilerce alınan selamın ardından her iki taraf birbirlerinin üzerine "Karşı topu" dediğimiz bez torbayı atarlar. Böylelikle "Karşı topu" ile birbirlerinin selamına karşılık vermiş olurlar. Özellikle çocukların bu topu kapmak için birbirileriyle yarışmalarına büyüklerinde iştirak etmesi düğünlere ayrı bir güzellik ve renk katmaktadır” dedi. (MA-EFE)