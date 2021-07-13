HİSAR-O+ projesinde kritik gelişme! İmzalar atıldı

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "HİSAR-O+ Seri Üretim Sözleşmesi Başkanlığımız ile ASELSAN-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS) Seri Üretim Sözleşmesi kapsamında ASELSAN’ın payı, 103.625.308,95 avro ve 481.738.647,44 TL değerinde. Roketsan’ın payı ise henüz açıklanmadı.

HİSAR-O+

HİSAR-O+, sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin 25+ km (IIR) menzile kadar etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. 25 kilometre menzilli Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Başlıklı füzeye ilaveten Roketsan, OİHSFS için radar güdümlü HİSAR-RF füzesini de geliştiriyor. HİSAR-RF füzesinin menzilinin, 40 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

HİSAR-O+, dağıtık mimarisi sayesinde esnek konuşlanma avantajına sahip olup, Atış Kontrol Merkezi, FFS, Orta İrtifa Füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-Optik Sistem, Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

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