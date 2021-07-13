  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hadlerini aştılar! Türkiye'ye 8 maddelik uyarı ve küstah tehdit

Rumları korku sardı... 5 ülke KKTC'yi tanıyabilir

İlk kez hakim karşısına çıktı! Tosuncuk hakkında karar verildi

CHP'nin kanalında mide bulandıran olay: İbadetle dalga geçip gevşek gevşek güldüler!

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Alçak kampanyalara tamamen kulağımız tıkalıdır

İki ülke çalışıyor! Bakan Dönmez ‘devrim olur’ diyerek Türkiye’ye açıkladı

Hizmetten kes, araca yatır CHP’li Beşiktaş belediyesi araç saltanatı için 8 birimin kasasına göz dikti

Emeklilerin beklediği haber geldi

İşte CHP zihniyetinin arzuladığı gençlik bu! Kadıköy’de gece gece içip yüksek müzik eşliğinde kilisede tepindiler!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Ödemeler zamlandı
Bakan Ziya Selçuk'tan 15 Temmuz mesajı
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül devri sona erdi
Paris Saint Germain Manisa'yı aldı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Teknoloji HİSAR-O+ projesinde kritik gelişme! İmzalar atıldı
Teknoloji

HİSAR-O+ projesinde kritik gelişme! İmzalar atıldı

HİSAR-O+ seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN-Roketsan ortaklığı arasında imzalandı. Teslimatlar, 2024 yılına kadar tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 16:26:00 - 2021-07-13 16:27:36

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "HİSAR-O+ Seri Üretim Sözleşmesi Başkanlığımız ile ASELSAN-Roketsan iş ortaklığı arasında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS) Seri Üretim Sözleşmesi kapsamında ASELSAN’ın payı, 103.625.308,95 avro ve 481.738.647,44 TL değerinde. Roketsan’ın payı ise henüz açıklanmadı.

HİSAR-O+

HİSAR-O+, sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin 25+ km (IIR) menzile kadar etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. 25 kilometre menzilli Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Başlıklı füzeye ilaveten Roketsan, OİHSFS için radar güdümlü HİSAR-RF füzesini de geliştiriyor. HİSAR-RF füzesinin menzilinin, 40 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

HİSAR-O+, dağıtık mimarisi sayesinde esnek konuşlanma avantajına sahip olup, Atış Kontrol Merkezi, FFS, Orta İrtifa Füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-Optik Sistem, Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay