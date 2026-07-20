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Elini sıkmadı ve sosyal medya yıkıldı: Arjantinli yıldızdan Trump'a veto

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Elini sıkmadı ve sosyal medya yıkıldı: Arjantinli yıldızdan Trump'a veto

Arjantinli futbolcu Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmadı.

#1
Foto - Elini sıkmadı ve sosyal medya yıkıldı: Arjantinli yıldızdan Trump'a veto

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte ikincilik madalyasını almak üzere kürsüye çıkan Arjantin forması giyen Romero, unutulmayacak bir ana imza attı.

#2
Foto - Elini sıkmadı ve sosyal medya yıkıldı: Arjantinli yıldızdan Trump'a veto

Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmayarak dikkatleri üzerine çekti.

#3
Foto - Elini sıkmadı ve sosyal medya yıkıldı: Arjantinli yıldızdan Trump'a veto

28 yaşındaki Romero, Trump'ın uzatılan elini sıkmayarak yanından geçip gitti.

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