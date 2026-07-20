Elini sıkmadı ve sosyal medya yıkıldı: Arjantinli yıldızdan Trump'a veto
Arjantinli futbolcu Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arjantinli futbolcu Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmadı.
2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte ikincilik madalyasını almak üzere kürsüye çıkan Arjantin forması giyen Romero, unutulmayacak bir ana imza attı.
Cristian Romero, Dünya Kupası ödül töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmayarak dikkatleri üzerine çekti.
28 yaşındaki Romero, Trump'ın uzatılan elini sıkmayarak yanından geçip gitti.
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