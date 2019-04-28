Hırvatistan'da otomobil ittirmede Guinness rekoru kırıldı
Hırvat Tomislav Lubenjak, 730 kilogramlık otomobili 100 kilometre boyunca elleriyle ittirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.28 Nisan 2019 Pazar 17:09
Hırvat Tomislav Lubenjak, 730 kilogramlık otomobili 100 kilometre boyunca elleriyle ittirerek adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb sokaklarında 17 saat boyunca elleriyle otomobil ittiren Lubenjak, daha önce yapılan 83 kilometrelik rekoru kırarak söz konusu dalda yeni rekortmen olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Zagreb sokaklarında elleriyle otomobil ittiren Lubenjak, Hırvat ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Halk, geçmiş rekoru devirmeyi başaran Lubenjak'ı alkışlayarak tebrik etti.
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