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Aktüel

Hırsızlıktan tutuklanan zanlı annesine "Hakkını helal et" diye seslendi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı adliye çıkışında kendini bekleyen annesine "Hakkını helal et" diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:54:23 -
Hırsızlıktan tutuklanan zanlı annesine "Hakkını helal et" diye seslendi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı adliye çıkışında kendini bekleyen annesine "Hakkını helal et" diye seslendi.


Kırşehir’in Kaman ilçesinde, polis tarafından yapılan takip sonucu evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından olayın faillerinin M.B. (16) A.Ü. (16) olduğunu belirleyen ekipler, ilçe merkezindeki suçüstü yakaladığı zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesine sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan zanlı A.Ü. (16), adliye çıkışında kendisini bekleyen annesine ‘Hakkını helal et’ diye seslenip cezaevine gitti.

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