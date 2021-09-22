Hırsızlık yapmak istersen suçüstü yakalandı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde girdiği evde uyuyan hırsız, ev sahipleri tarafından yakalandı.
Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu A.K., gece geç saatlerde fark edilmemek için kara çarşaf giyerek hırsızlık amacıyla tek katlı bir eve girdi. Evden hırsızlık yapan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuya kaldı.
Ev sahipleri, evlerinin içinde yerde sızmış halde hırsızı görünce durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.