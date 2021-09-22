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Gündem Hırsızlık yapmak istersen suçüstü yakalandı!
Gündem

Hırsızlık yapmak istersen suçüstü yakalandı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde girdiği evde uyuyan hırsız, ev sahipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 17:07:00 -
Hırsızlık yapmak istersen suçüstü yakalandı!

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu A.K.,  gece geç saatlerde fark edilmemek için kara çarşaf giyerek hırsızlık amacıyla tek katlı bir eve girdi. Evden hırsızlık yapan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuya kaldı.

Ev sahipleri, evlerinin içinde yerde sızmış halde hırsızı görünce durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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