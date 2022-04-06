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Yerel Hırsızlık yaparken başka hırsıza denk geldiler! İşte o tuhaf anlar...
Yerel

Hırsızlık yaparken başka hırsıza denk geldiler! İşte o tuhaf anlar...

Gaziantep'te bir hırsızın klima ünitesi çalmaya çalıştığı esnada aynı caddedeki başka dükkandan demir çalan 2 hırsızla karşılaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 16:06:00 - 2022-04-06 16:13:59

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bir hırsızın klima ünitesi çalmaya çalıştığı esnada aynı caddedeki başka dükkandan demir çalan 2 hırsızın karşılaşmasının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin şüphelilerin kimliklerini belirlediği belirtilen açıklamada, “30.03.2022 tarihinde bir işyerinde meydana gelen klima dış ünitesi parçalarının çalınması olayını gerçekleştiren şüphelinin 02.04.2022 tarihinde farklı bir hırsızlık olayını gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan M.B. olduğu, yine aynı anda metruk bir binadan demir boru çalınması olayını gerçekleştiren O.T. isimli şüphelinin de yakalanarak 05.03.2022 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı, olayın diğer şüphelisi M.A.A. isimli şahsın da 06.04.2022 tarihinde yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı, ayrıca çalıntı malzemeleri satın alan M.D. isimli şüpheli hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır.” denildi. (İLKHA)

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