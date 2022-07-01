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Yerel Hırsızlık şüphelisi 5 kadın böyle gözaltına alındı
Yerel

Hırsızlık şüphelisi 5 kadın böyle gözaltına alındı

Adıyaman'da, ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 12:39:00 -
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın böyle gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallede ikametlerin kapılarını zorlayan 5 kadın şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadınları Mimar Sinan Mahallesi'nde yakaladı. Adıyamanlı olmadıkları öğrenilen 5 kadın şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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