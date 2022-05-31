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Yerel Hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı
Yerel

Hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı

Telefoncu dükkanına giren hırsızlar yüzünden defalarca soyulan esnaf, cezaların yetersiz kalması nedeniyle iş yerini satılığa çıkarmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:16:00 -
Hırsızlardan bıkan esnaf dükkanını satışa çıkardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Medine Bulvarı Şeyh Şamil Mahallesi’nde 10 yıldır telefoncu dükkanı olan Muhyettin Ateş, hırsızlık olayları canına tak edince iş yerini satılığa çıkardı.

İHA'nın haberine göre; en son dün, müşteri gibi içeri giren bir hırsız, tezgâhtaki telefonu alıp inceledi.

Dükkanına hırsız dadandı

Yaklaşık yarım saat iş yerinde telefonu inceleyip sohbet eden hırsız, o sırada iş yerine geçici olarak bakan vatandaşın sırtını dönmesini fırsat bilip, hızla dükkândan çıkıp kayıplara karıştı.

"Cezalar caydırıcı değil"

İş yerinde bir arkadaşının olduğunu ve geçici olarak dükkâna bakacağını söyleyen Ateş, "Müşteri gibi gelen vatandaş telefon almayı düşünüyor. Telefona bakarken fırsattan faydalanıp kaçıyor. 3 bin lira değerinde faturalı, sıfır değerinde bir telefon. 1,5 yıl içerisinde 2 defa dükkân patlatılarak içeri girildi. Bir defa da teşebbüs vardı. Bir normal hırsızlık. Bunlar resmi kayıtlar. Artı 3 defa da kapkaç, bunlarda resmi kayıtlar. Bir de 3-4 tane de telefon çalındı. Sadece benim dükkânımda değil, birçok iş yerinde de oluyor. Cezalar da caydırıcı olmadığı için kişiler de şikâyetçi olmuyor, hırsızlar serbest bırakılıyor." dedi.

"Hırsızlardan bıktım, başka çarem kalmadı, dükkânı satıyorum"

Adliyelerde uzlaşma kurulu denen bir kurul olduğunu ifade eden Ateş, "Hırsızla uzlaşma olmaz. Bunların caydırıcı bir ceza alması gerekiyor. Yine davacı oldum. Emniyet yetkilileri gelip ifade aldılar, kamare kayıtları ve görüntüleri aldılar. Bir an önce telefoncular için bir düzenleme yapılmalı. Hırsızlık telefonları yine telefonculara satılıyor. Herkes iş yeri açamayacak. Alan kişiler işin ehli insanlar olacaktır. 10 yıldan uzun süredir telefonculuk yapıyorum. Artık hırsızlardan bıktık. Bir düzenleme olmazsa artık bu işi bırakacağız. Boş dolaşacağız, başka çaremiz yok. Kazandığımızın iki katını hırsızlar götürüyor. Hırsızlardan bıktım artık. Başka çarem kalmadı, dükkânı satıyorum." şeklinde konuştu.

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