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Yerel Hırsızlara suçüstü
Yerel

Hırsızlara suçüstü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:22:00 -
Hırsızlara suçüstü

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Sıra Sokak üzerinde bulunan bir sosyal tesisin bahçesinde hırsızlık olayının olduğunu bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler; O.S., T.Ç., S.T. ve A.Y.'yi demir buzdolabı ve sökmüş oldukları logar kapağını at arabası üzerine taşırken suçüstü yakaladı.

Ekiplerce at arabası üzerinde yapılan kontrollerde ise inşaat kalıp demirlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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