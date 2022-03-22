Hırsızlara suçüstü

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Sıra Sokak üzerinde bulunan bir sosyal tesisin bahçesinde hırsızlık olayının olduğunu bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler; O.S., T.Ç., S.T. ve A.Y.'yi demir buzdolabı ve sökmüş oldukları logar kapağını at arabası üzerine taşırken suçüstü yakaladı.

Ekiplerce at arabası üzerinde yapılan kontrollerde ise inşaat kalıp demirlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.