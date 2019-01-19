0553 313 94 23

Hırsızlar, akaryakıt boru hattını patlattı! 20 ölü, 60 yaralı

Güney Amerika ülkesi Meksika'da meydana gelen akaryakıt boru hattındaki patlamaya hırsızların neden olduğu açıklandı. Olayda; 20 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:34
Hırsızlar, akaryakıt boru hattını patlattı! 20 ölü, 60 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada, 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Hükümetten açıklama

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattı patladı. Hükümet yetkililerden yapılan açıklamaya göre patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamada yaşamını kaybeden ve yaralananların akaryakıt boru hattında oluşan çatlaktan sızan yakıtı varillere doldurmaya çalışan kişiler olduğu ifade ediliyor.

Hırsızlar neden oldu

Patlamanın, bir grup hırsızın boru hattına delik açmasından birkaç saat sonra meydana geldiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:34
  1. Meksika
  2. Meksiko

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutluluğun formülü; evli, çocuklu ve iş sahibi olmak
    1. Mutluluğun formülü; evli, çocuklu ve..
    2. Dünya iş liderleri dijital eğitimi..
    3. Yatırımcı rehberi (9)
    4. Yatırımcı rehberi (10)
    5. Yatırımcı rehberi (7)
    6. Yatırımcı rehberi (8)
    7. Siyaset ve yaptırımların gölgesinde..
    8. FETÖ’nün kanlı planı ortaya çıktı!..
    9. Yatırımcı rehberi (6)
    10. Yatırımcı rehberi (5)
    11. Yatırımcı rehberi (4)
    12. Yatırımcı rehberi (3)
    13. AK Parti Çarşamba belediye başkan..
    14. Bakan Kurum açıkladı:Açılışını Erdoğan..
    15. Yatırımcı rehberi (2)
    16. "İran'da yolcu uçaklarının yarısı..
    17. Yatırımcı rehberi (1)
    18. Sinema biletiyle mısır birleştirilerek..
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    20. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22...
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!