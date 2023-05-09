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Yerel Hırsızın kimliği öyle biri çıktı ki, polisi bile şoke etti: Pes dedirtti! İlginç olay, bakın kim çıktı
Yerel

Hırsızın kimliği öyle biri çıktı ki, polisi bile şoke etti: Pes dedirtti! İlginç olay, bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 00:26:00 - 2023-05-09 00:35:26

Şanlıurfa'da kendi evindeki televizyonu çalan şahıs, polisin onlarca güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. Hırsızın kimliği öğrenilince herkes şaştı kaldı. Çok şaşıracaksınız. İşte tuhaf olay detayları...

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.

POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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