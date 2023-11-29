Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsızlık şüphelisi çilingir yardımıyla gözaltına alındı

Mardin'de akıllara durgunluk veren olay meydana geldi. Kentte bir hırsız, gözüne kestirdiği bir eve girmek isterken son anda fark edildi. Ev sahibinin kapıyı açmasıyla panikleyen şüpheli ise içeri kaçtı. Ev sahibini dışarı itip kapıyı kilitleyen hırsız, polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı.

DHA'nın haberine göre kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı.

Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hırsız ev sahibini evden kovdu!

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