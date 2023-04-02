Hint tatlısı 'Gulab Jamun' tarifi! İftardan sonra tatlı krizi bastı diyenlere, mis kokusunu çekip hemen tüketin

Ramazanda iftar sofralarında hem az malzemeyle hem de şerbetli güzel bir tatlı yapmak istiyorsanız birazdan vereceğimiz tarif tam size göre… Üstelik yapımı da oldukça pratik ve kolay…İşte Hint tatlısı 'Gulab Jamun' tarifi…

Malzemeler:

300 gr şeker

150 ml su

1 tutam safran

1/4 çay kaşığı kakule

1/4 çay kaşığı karbonat

3 çorba kaşığı un

400 ml sebze yağı

250 gr khoya (katı süt ya da kaymak)gerektiği kadar su

1.Adım:

Şurup için; tencereye şeker, su ve safran ekleyip pişirelim.

2.Adım:

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Bir kapta khoya bulamazsanız kaymak, kakule tozu, karbonat, un ve suyu ekleyip karıştıralım ve hamur yapalım.

3. Adım

Hamurdan 20 tane küçük top yapalım.

4.adım:

Tavada yağı ısıtıp hamurları kahverengileşinceye kadar kızartalım.

5. Adım

Kızartılan hamurları şerbetin içine koyup 15-20 dk bekletelim.

6. Adım:

Sıcak ya da vanilyalı dondurma ile servis edelim. Afiyet olsun...

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