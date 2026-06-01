Hikmet Genç'ten korsan genel başkan benzetmesi

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönüşünün ardından parti içerisinde yaşanan tartışmaların yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun son konuşmalarına geniş yer veren Hikmet Genç, CHP liderinin parti içerisindeki bazı isimlere yönelik sert mesajlar verdiğini belirtti.

Genç, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda FETÖ yapılanması, rüşvet iddiaları, yolsuzluk tartışmaları ve parti içerisindeki çeşitli usulsüzlük iddialarına dikkat çektiğini hatırlattı.

"KORSAN GENEL BAŞKANLIK" ELEŞTİRİSİ

Hikmet Genç, yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, yürüttüğü siyasi faaliyetleri "korsan genel başkanlık" olarak tanımladı.

Özel'in Anıtkabir ziyaretine de değinen Genç, burada yaşanan bazı detayları aktararak CHP içerisindeki liderlik tartışmasının sembolik boyutlara ulaştığını savundu.

ANITKABİR VE İSMET İNÖNÜ GÖNDERMESİ

Yazar, CHP yönetiminin yaşanan gelişmeler karşısında sık sık Anıtkabir'i ziyaret etmesini eleştirirken, parti içindeki tartışmaların artık farklı bir noktaya taşındığını ifade etti.

Genç ayrıca CHP'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle parti yöneticilerinin hem Atatürk'ün mirasına hem de İsmet İnönü'nün siyasi çizgisine atıflar yaptığını belirtti.

"TARTIŞMALAR BİTMİYOR"

Köşe yazısında CHP içerisindeki krizlerin henüz sona ermediğini savunan Hikmet Genç, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesi arasındaki mücadelenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öne sürdü.

Genç, yazısını "CHP'yi yeniden ele geçirme mücadelesinin yeni bölümlerini merakla bekliyoruz" ifadeleriyle tamamladı.