BBC açıkladı! İşte ABD tesisleri: Hasar sanılandan büyük

BBC'nin uydu görüntülerine dayandırdığı analiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin son çatışmalarda ABD askeri altyapısına verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.

İngiliz yayın kuruluşunun uzman incelemelerine dayandırdığı habere göre, ABD ve siyonist rejimin 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran tarafından gerçekleştirilen misillemelerde ABD'ye ait 20 askeri tesis hasar gördü.

20 TESİS HEDEF OLDU

BBC'nin analizine göre hasar gören tesisler, İran'ın bölgedeki askeri hedeflere yönelik operasyonlarının düşündüğünden daha etkili sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

Uydu görüntülerinde hava savunma sistemleri, radar tesisleri, yakıt depolama alanları, uçak hangarları ve askeri personelin kullandığı bazı yapıların zarar gördüğü tespit edildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK FATURA

Uzman değerlendirmelerine göre saldırıların yol açtığı zarar yalnızca askeri değil ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, Kongre'de yaptığı açıklamada ABD-İran savaşının maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKARDI

BBC'nin analizinde kullanılan görüntüler, kamuoyuna yansıyan hasarın sanılandan daha büyük olabileceğine işaret etti.

Bazı askeri analistler, İran tarafından hedef alınan ABD üslerinin sayısının açıklanan rakamların da üzerinde olabileceğini değerlendiriyor.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Ortadoğu'da gerilim devam ederken, uydu görüntülerine dayalı bu yeni analiz savaşın sahadaki etkilerinin sanılandan daha kapsamlı olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelerin hem askeri hem de ekonomik sonuçlarının uzun süre hissedilebileceğine dikkat çekiyor.