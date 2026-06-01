TBMM'nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP'de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme'de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti'den açıklama geldi İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son! Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda" İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
BBC açıkladı! İşte ABD tesisleri: Hasar sanılandan büyük
BBC açıkladı! İşte ABD tesisleri: Hasar sanılandan büyük

BBC açıkladı! İşte ABD tesisleri: Hasar sanılandan büyük

BBC'nin incelediği uydu görüntüleri, İran'ın ABD ve siyonist rejimin saldırılarına verdiği karşılıkta ABD'ye ait çok sayıda askeri tesisin zarar gördüğünü ortaya koydu. Analizlere göre radar sistemlerinden uçak hangarlarına kadar birçok kritik nokta hedef alındı.

BBC'nin uydu görüntülerine dayandırdığı analiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin son çatışmalarda ABD askeri altyapısına verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.

İngiliz yayın kuruluşunun uzman incelemelerine dayandırdığı habere göre, ABD ve siyonist rejimin 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran tarafından gerçekleştirilen misillemelerde ABD'ye ait 20 askeri tesis hasar gördü.

20 TESİS HEDEF OLDU

BBC'nin analizine göre hasar gören tesisler, İran'ın bölgedeki askeri hedeflere yönelik operasyonlarının düşündüğünden daha etkili sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

Uydu görüntülerinde hava savunma sistemleri, radar tesisleri, yakıt depolama alanları, uçak hangarları ve askeri personelin kullandığı bazı yapıların zarar gördüğü tespit edildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK FATURA

Uzman değerlendirmelerine göre saldırıların yol açtığı zarar yalnızca askeri değil ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, Kongre'de yaptığı açıklamada ABD-İran savaşının maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKARDI

BBC'nin analizinde kullanılan görüntüler, kamuoyuna yansıyan hasarın sanılandan daha büyük olabileceğine işaret etti.

Bazı askeri analistler, İran tarafından hedef alınan ABD üslerinin sayısının açıklanan rakamların da üzerinde olabileceğini değerlendiriyor.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Ortadoğu'da gerilim devam ederken, uydu görüntülerine dayalı bu yeni analiz savaşın sahadaki etkilerinin sanılandan daha kapsamlı olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelerin hem askeri hem de ekonomik sonuçlarının uzun süre hissedilebileceğine dikkat çekiyor.

gercek nedir kenara yazın amerikanın umurunda değil

iranın kaybı 50 milyar dolar <<israilin 25 milyar dolar <<amerikanın 20 milyar dolar <<az arastırın bakın üslerin zarar göremn amerşkan tesislerin parasını arap ülkelri verecek
