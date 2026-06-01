HÜDA PAR'dan seküler bağnazları kızdıran kanun teklifi! Cezalar ağırlaştırılacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla TBMM Başkanlığına Türk Ceza Kanununda (TCK) değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının kişinin muhakeme gücünü, davranışlarını kontrol etme ve iradesini yönlendirme yeteneğini zayıflatarak kişiyi suça açık hale getirdiği vurgulandı.

ZORUNLU HALE GELDİK

Toplumda infiale yol açan ve kamu vicdanını yaralayan pek çok suçta, bu maddelerin kullanımının suç işlemeyi kolaylaştırıcı veya teşvik edici bir etki oluşturduğuna dikkat çekilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi: "Bu durum, toplumsal barışı ve adaleti korumayı amaçlayan ceza siyasetinin güncellenmesini ve bu yöndeki toplumsal ihtiyaçları karşılayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır."

Kanun teklifinin gerekçesinde, mevcut 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca, iradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olmanın ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir sebep olarak kabul edilmediği hatırlatıldı. Gerekçede ayrıca yürürlükteki kanunda, suçun bu maddelerin etkisi altında işlenmesini genel bir ağırlaştırıcı sebep (nitelikli hâl) olarak düzenleyen bir hükmün bulunmadığı ifade edildi.

CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Sunulan kanun teklifi ile TCK'nın genel hükümler kısmında yer alan "Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi" bölümüne "Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde suç işlenmesi" başlıklı müstakil bir 61/A maddesinin eklenmesi talep ediliyor. Yeni düzenlemeye göre; belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi hâlinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda, verilecek ceza müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK

Düzenleme kapsamında, söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde cezası artırılacak suçlar ise şu şekilde sıralandı:

Hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar.

Kasten ve taksirle yaralama.

Tehdit, şantaj ve cebir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve hakaret.

Hırsızlık, yağma ve mala zarar verme.

Fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.

İhdas edilen bu madde ile ceza sisteminin caydırıcılık işlevinin güçlendirilmesi, suçun önlenmesi, alkol ve uyuşturucu kaynaklı suçlarla mücadelede etkili bir cezai mekanizmanın oluşturulması ve toplumsal talep doğrultusunda ceza adaletinin sağlanması amaçlanıyor.