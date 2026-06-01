  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme’de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son! Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda" İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Gündem Yolsuz Ekrem'den Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: İçimizdeki düşman!
Gündem

Yolsuz Ekrem'den Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: İçimizdeki düşman!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuz Ekrem'den Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: İçimizdeki düşman!

Yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delegelere düşvet dağıttığı şaibeli kurultayın mutlak butlan kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu bir zamanlar ‘baba’ dediği Kılıçdaroğlu için “İçimizdeki düşman’ ifadesini kullandı. CHP’nin yeni genel merkezinin meydanlar olduğunu da kaydeden İmamoğlu “Şimdi orada otursunlar, boş duvarlara baksınlar” dedi. İmamoğlu yeni parti kurulmalı mı sorusunu da cevapladı.

Yolsuzluktan tutuklanarak kapatıldığı Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu yargılanan CHP’nin eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan İmamoğlu "Kemal Kılıçdaroğlu’nun; eski genel başkanınızın aldığı tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verirken sert ifadeleri kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına, delegelerin iradesiyle değil; operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir.

DAHİLİ BEDHAH KAYYIM

Ben ona “Dâhili bedhah (içimizdeki düşman) kayyım” diyorum. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor. Yanlış mı? Hiç değil! Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk mühendisliğiyle ele geçirilecek bir yapı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi, adalet yerini bulana ve delegenin iradesi ortaya koyulana kadar o bina değildir. CHP’nin genel merkezi artık bütün partililerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler."

YENİ PARTİ KURULMALI MI?

İmamoğlu, "Mücadele CHP içinde mi devam etmeli, yoksa yeni bir parti mi kurulmalı” sorusuna ise şöyle cevap verdi: ”Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Milletin diliyle, ruhuyla ve iradesiyle o yolu yapar ve iktidara koşarız. Türkiye’deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte başlattığımız “değişim hareketinin” özü budur. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” Biz Türkiye’nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız.”

Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Gündem

Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?
Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

Gündem

Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı
Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

Gündem

Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!
CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

Gündem

CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Ortaligi karistirmaya çalisiyor. Bir hain seloda bu... yesinler birbirlerini...

Türk

Buna dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışmak denir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23