Yolsuz Ekrem'den Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: İçimizdeki düşman!

Yolsuzluktan tutuklanarak kapatıldığı Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu yargılanan CHP’nin eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki son gelişmeleri değerlendirdi. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan İmamoğlu "Kemal Kılıçdaroğlu’nun; eski genel başkanınızın aldığı tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verirken sert ifadeleri kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına, delegelerin iradesiyle değil; operasyonla taşınan bir yönetim anlayışının demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, adı bellidir: Siyasi kayyımlık. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme koridorlarından devşirmeye çalışmak, siyaseten de vicdanen, ahlaken de meşru değildir.

DAHİLİ BEDHAH KAYYIM

Ben ona “Dâhili bedhah (içimizdeki düşman) kayyım” diyorum. Çünkü bu partiyi dışarıdan yıkamayanlar, şimdi içeriden teslim almak istiyor. Yanlış mı? Hiç değil! Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk mühendisliğiyle ele geçirilecek bir yapı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi, adalet yerini bulana ve delegenin iradesi ortaya koyulana kadar o bina değildir. CHP’nin genel merkezi artık bütün partililerimizin ruhunu ve yüreğini taşıdığı meydanlardır. Şimdi otursunlar, boş duvarlara baksınlar. Darbeye direnenleri izlesinler."

YENİ PARTİ KURULMALI MI?

İmamoğlu, "Mücadele CHP içinde mi devam etmeli, yoksa yeni bir parti mi kurulmalı” sorusuna ise şöyle cevap verdi: ”Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol, hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Özgür Özel’in Genel Başkanlığı’ndaki CHP’dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa, bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Milletin diliyle, ruhuyla ve iradesiyle o yolu yapar ve iktidara koşarız. Türkiye’deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte başlattığımız “değişim hareketinin” özü budur. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” Biz Türkiye’nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız.”