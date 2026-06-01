Yolcu otobüsüne saldırı! Yolcular büyük panik yaşadı!

IHA Giriş Tarihi:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs yolcu otobüsün önünü keserek camları yumrukladı. Haklarında işlem başlatılan saldırganlara 657 bin lira para cezası verildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Güre ve Akçay Mahalleleri mevkisi E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 34 KS 418 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen R.M.Ö. kontrolündeki 17 ZB 46 plakalı otomobil tarafından ısrarla takip edildi.

OTOMOBİLE ZARAR VERDİ Araçtan inen R.M.Ö., F.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K.K., otobüsün sileceklerini kırarak zarar verdi. Yaşanan arbedenin ardından otobüs şoförü kapıları kapatarak yoluna devam etti ancak şüpheliler Akçay Otogarı'na kadar tacizi sürdürdü.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü R.M.Ö.'nün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye; ve yanındakilere trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. EHLİYETİNE 8 AY EL KONULDU Sürücü belgesine 8 ay el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler R.M.Ö., F.K. ve A.K.K., "ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

DEVLET BURDA HA

O kadar takip etmiş, zarar vermiş, Allah,tan ellerinde silah yokmuş, ne bu yani şimdi, kamera görüntüleri bütün tv,lerde defalarca gösterilsin. Ceza çok az olmuş... vay halimize.
