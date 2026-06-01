  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme’de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son! Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda" İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Ekonomi İstanbul’un enflasyonu açıklandı! En fazla artış yapan hizmet grupları belli oldu
Ekonomi

İstanbul’un enflasyonu açıklandı! En fazla artış yapan hizmet grupları belli oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul’un enflasyonu açıklandı! En fazla artış yapan hizmet grupları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Mayıs ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 36,77 arttı. Lokanta ve Oteller yüzde 4,14 artışla harcama grubunda ilk sırada yer aldı.

İstanbul’un Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. 2025 Mayıs ayına göre 2026 Mayıs ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,77 olarak gerçekleşti.

2026 Mayıs ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 4,14, Konut harcama grubunda yüzde 3, Eğlence ve Kültür harcama yüzde 2,70, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,07, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 1,84, Haberleşme harcama grubunda yüzde 1,47, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,25, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,96, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,86, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 0,83, Sağlık Harcama grubunda yüzde 0,53 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,03 azalış izlendi.

İstanbul’da 2026 Mayıs ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yer alan ürün ve hizmetlerde piyasa koşulları, yaz dönemi ve tatil etkisine bağlı fiyat değişimleri, Konut harcamaları ve Eğlence ve Kültür Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin devam etmesi etkili oldu. 2026 Mayıs ayında en yüksek grup artışı Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 4,14), en yüksek grup azalışı ise Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda (0,03) izlendi.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Ekonomi

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye büyüme rakamları belli oldu
Türkiye büyüme rakamları belli oldu

Ekonomi

Türkiye büyüme rakamları belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23