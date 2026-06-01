İsmail Nacar’dan FETÖ açıklaması! ‘FETÖ’cüler Özgür Özel’i destekleme kararı aldılar!’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı FETÖ tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Nacar, “Bilindiği gibi yargının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği 'tedbirli mutlak butlan' kararı, ülkemizin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla, bu konuda en objektif ve bilgece yaklaşım Sayın Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, yine ülke çıkarları ve hukuk çerçevesinde hareket etti. Ancak, yine bu konuda beni düşündüren ve rahatsız eden tepki ise, FETÖ ile DEM Partisi'nden geldi. Aldığım bilgilere göre Akın İpek, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı gibi isimler başta olmak üzere yurt dışındaki FETÖ şebekesi, Ekrem İmamoğlu ekibinin sözcüsü konumundaki Özgür Özel'in yol haritasını izleyerek destekleme kararı almışlar” dedi.

“ANLAMAKTA ZORLANDIĞIM HUSUS DEM’İN DAVRANIŞI OLDU”

İsmail Nacar şunları söyledi: “Siyonistlerin hizmetindeki Tayyip Erdoğan düşmanı bazı istihbarat örgütlerinin desteğiyle hareket eden 'Neo - Haşhaşi'lerin, bu politik davranışını fazla yadırgamadığımı itiraf etmeliyim. Anlamakta zorlandığım husus ise, DEM'in tutum ve davranışı oldu. Bu konuda, mahkeme kararı ve ülke çıkarlarını gözeterek, tıpkı 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatan Bahçeli gibi hareket edeceğine; aksine, bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne gitmeyerek Özgür Özel'in yanında yer almış oldu. FETÖ tehlikesi ve Kürt sorununun kardeşçe çözümü konusunda yaklaşık kırk yıldır çaba sarfeden bir barış insanı olarak kendilerine bir uyarıda bulunmak isterim: Kemal Tahir ve İdris Küçükömer ekolüne yakın duran ve bildiğim kadarıyla da akçeli işlerle bir işi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ta Elazığ'daki lise yıllarımdan itibaren tanır ve takip ederim. Seyit Rıza'nın idamı konusunda, İ. Sabri Çağlayangil'le yaptığı röportajı da bilirim. Üstelik Kılıçdaroğlu, 1925 yılında Başbakan İnönü'nün, 'Şark Islahat Planı' ile nasıl bir dramatik Kürt problemi inşa ettiğini de çok iyi bilir. İşte bunun içindir ki bu konuda, İmamoğlu ve yandaşı Cemal Enginyurt gibi politikacılardan bir medet ummayın. Eğer merak edeniniz olursa, provokatör Cemal Enginyurt'la Tele 1'de yaptığım bir tartışmayı Google'dan arayıp bakabilir”