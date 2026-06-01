Rusya Frene bastı ihracatı durdurdu

Rusya, enerji ve yakıt piyasalarına yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Rus hükümeti, uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, kararın temel amacının iç yakıt piyasasında istikrarı sağlamak olduğu belirtildi.

5 AYLIK GEÇİCİ YASAK

Açıklamaya göre uçak yakıtı ihracatı yaklaşık 5 ay boyunca durdurulacak. Yetkililer, özellikle iç piyasadaki arz güvenliğini korumak ve olası fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için bu adımın atıldığını ifade etti.

ANLAŞMALAR MUAF TUTULACAK

Rus hükümeti, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen yakıt tedariklerinin ise yasak kapsamı dışında tutulacağını açıkladı.

Böylece daha önce imzalanmış uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edeceği belirtildi.

YAKIT PİYASASINDA YENİ TEDBİRLER

Rusya son yıllarda iç piyasadaki arz ve fiyat istikrarını korumak amacıyla çeşitli yakıt türlerine yönelik ihracat kısıtlamaları uyguluyor.

Nitekim benzin ihracatı da 1 Nisan itibarıyla yasaklanmıştı. Moskova yönetimi, özellikle tarım sezonları ve yoğun tüketim dönemlerinde yakıt arzında sorun yaşanmaması için zaman zaman benzer tedbirlere başvuruyor.

KÜRESEL PİYASALAR TAKİPTE

Rusya'nın aldığı kararın uluslararası enerji piyasalarında nasıl bir etki oluşturacağı merak konusu olurken, uzmanlar özellikle havacılık sektöründe yakıt fiyatlarının yakından takip edileceğini belirtiyor.

Kararın, küresel jet yakıtı piyasasında arz dengeleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.