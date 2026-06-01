Gündem
Rusya Frene bastı ihracatı durdurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Rusya Frene bastı ihracatı durdurdu

Rusya, iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacıyla uçak yakıtı ihracatını 30 Kasım'a kadar geçici olarak yasakladı. Moskova yönetimi, kararın iç piyasada istikrarı korumayı hedeflediğini açıkladı.

Rusya, enerji ve yakıt piyasalarına yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Rus hükümeti, uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım 2026 tarihine kadar geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, kararın temel amacının iç yakıt piyasasında istikrarı sağlamak olduğu belirtildi.

5 AYLIK GEÇİCİ YASAK

Açıklamaya göre uçak yakıtı ihracatı yaklaşık 5 ay boyunca durdurulacak. Yetkililer, özellikle iç piyasadaki arz güvenliğini korumak ve olası fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için bu adımın atıldığını ifade etti.

ANLAŞMALAR MUAF TUTULACAK

Rus hükümeti, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen yakıt tedariklerinin ise yasak kapsamı dışında tutulacağını açıkladı.

Böylece daha önce imzalanmış uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edeceği belirtildi.

YAKIT PİYASASINDA YENİ TEDBİRLER

Rusya son yıllarda iç piyasadaki arz ve fiyat istikrarını korumak amacıyla çeşitli yakıt türlerine yönelik ihracat kısıtlamaları uyguluyor.

Nitekim benzin ihracatı da 1 Nisan itibarıyla yasaklanmıştı. Moskova yönetimi, özellikle tarım sezonları ve yoğun tüketim dönemlerinde yakıt arzında sorun yaşanmaması için zaman zaman benzer tedbirlere başvuruyor.

KÜRESEL PİYASALAR TAKİPTE

Rusya'nın aldığı kararın uluslararası enerji piyasalarında nasıl bir etki oluşturacağı merak konusu olurken, uzmanlar özellikle havacılık sektöründe yakıt fiyatlarının yakından takip edileceğini belirtiyor.

Kararın, küresel jet yakıtı piyasasında arz dengeleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Zaharova'dan Batı'ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek
Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek

Gündem

Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek

Zelenski, acil destek istedi: Rusya saldırıları yoğunlaştırdı
Zelenski, acil destek istedi: Rusya saldırıları yoğunlaştırdı

Dünya

Zelenski, acil destek istedi: Rusya saldırıları yoğunlaştırdı

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu

Emir Timur

Rusya ile savunma sanayi de ve enerji üretimi turizm ile ilgili ortak işbirliği güçlendirmek lazım bankacılık da yapabiliriz

Emir Timur

Millî Yerli otomobilimizi satabiliriz ne dersin sayın Putin rus halki satın alır
