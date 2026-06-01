iPhone 18 Pro'da maliyet şoku! Yeni kamera, yeni fiyat mı?

Apple her yıl yeni bir iPhone nesli üretir, teknoloji dünyası da tahminlere dalar. Bu yılki fısıltılarsa her zamankinden biraz daha net: iPhone 18 Pro serisi, kamera tarafında ciddi bir donanım değişikliğine sahne olabilir.

Sektör analistlerinin yakından takip ettiği uzman Ming-Chi Kuo'nun son raporlarına göre, yeni Pro modellerinde değişken diyafram açıklığına sahip bir lens sistemi yer alacak. Bu teknoloji akıllı telefonlar için yeni sayılır; ışığı mekanik olarak kontrol edebilen bu yapı, bugüne kadar ağırlıklı olarak profesyonel fotoğraf makinelerinde karşılaştığımız bir özellik.

Apple, şu an satışta olan iPhone 17 Pro serisinde yedi katmanlı plastik bir lens mimarisiyle yetinmiş durumda. Değişken diyafram sistemi ise hareketli mekanik parçalar içerdiğinden hem üretimi hem de tedariki çok daha karmaşık bir sistem.

Kuo'nun verilerine göre bu lens düzenekleri, mevcut nesle kıyasla Apple'a en az yüzde 50 daha pahalıya mal oluyor.

Üretim sürecinde optik devi Sunny Optical öne çıkıyor. Sektör kaynaklarına göre şirket, iPhone 18 Pro için planlanan değişken diyaframlı lens siparişlerinin yüzde 40 ila 50'sini karşılayacak. Koreli yayın organı ETNews de Sunny Optical'ın bu üretim sürecine çoktan başladığını doğruladı.

Sızan ilk tasarım görselleri ve şemalar, 18 Pro serisinin dış görünüş açısından büyük bir sürpriz sunmayacağına işaret ediyor. Yeni renk seçenekleri ve işlemci güncellemesi dışında belirgin bir form değişikliği beklenmiyor. Bu da kamera yeniliğini serinin en önemli kozu haline getiriyor.

YENİ FİYATI NE OLACAK?

Asıl soru maliyetin tüketiciye nasıl yansıyacağı. Apple, iPhone 17 Pro serisinde başlangıç fiyatını 999 dolardan 1099 dolara çıkarmış; bunu yaparken temel depolamayı 256 GB'a yükselterek artışı bir ölçüde dengelemişti. Lens maliyetindeki yüzde 50'lik sıçramanın bu kez nasıl karşılanacağı ise şimdilik belirsiz. Fiyat stratejisi ne olursa olsun, eylül ayındaki lansman hem yeni kameranın sınırlarını hem de bunun faturasını netleştirecek.