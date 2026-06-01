Yaparsa Mansur Yavaş yapar! Memleketi sel götürüyor Ankaralı susuzluktan kırılıyor

Siyaset

Türkiye'nin dört bir yanından kar erimesi ve yağışlar nedeniyle sel ve su baskını haberleri gelirken, Ankara'da halk CHP'li Mansur Yavaş yönetimi yüzünden kabusu yaşıyor.

Ankara'da vatandaşların su çilesi bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da vatandaşlar uzun süre susuz kalmış, bidonlarla evlerine su taşımak zorunda kalmıştı. Vatandaşların yaşadığı bu sıkıntının altında ise yetersiz olan CHP'li belediye var.

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'da altyapı sorunları dahil olmak üzere vatandaşlar için önemli olan konularla ilgilenmiyor. CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırıyor. Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

 

Barajların dolu olmasına rağmen Ankara'dan su kesintisi haberi geldi. Yaşanan arızayı uzun süre gideremeyen belediye, Ankara'da Kurban Bayramı'nda vatandaşları susuzluğa mahkum etti.

Mamak Araplar Mahallesi’nde suların kesilmesi, krize neden oldu. Evlerinde su akmayan vatandaşlar, bidonlarını alarak mahalledeki kaynak suyu olan çeşmelere akın etti.

Çeşme başında metrelerce uzayan su kuyruğunda bekleyen mahalle sakinleri arasında sıra anlaşmazlığı yüzünden de kavga çıktı. 

 

Saatlerdir su sırası beklediklerini belirten vatandaşların yaşadığı gerginlik ve karşılıklı sözlü tartışma anları, kameralara saniye saniye yansıdı.

Mansur'a isyan ettiler

Sosyal medyada Ankara'da yaşanan su kesintisini dile getiren vatandaşların bazıları şöyle dedi:

- "Elektrik faturasından fazla su faturası geliyor, günlerdir yağmur yağıyor ama hala Ankara su sıkıntısı çekiyor, ne zaman bitecek bu çile?"

- "Telefon ile arıyorum 40 dakika bekleme diyor. ASKİ resmi sitesinden arıza gözükmüyor. Telesekreter Ankara'da planlı kesinti yok diyor ama su yok."

- "Abi siz tam olarak suyu nereye verdiniz ya? Kırıkkale'ye falan mı verdiniz? Ankara'ya su vermiş olsanız 5 saatte her evde su olurdu. Ankara Altındağ Karapürçek'te an itibarıyla hala suyumuz yok! Siz suyu tam olarak nereye verdiniz?"

 

Neron11

Ankara Mansur un umrunda mı,onunda tek derdi cumhurbaşkanı adayı olabilmek,yedi yıldır Ankara'ya ne yapmış ne yatırım olmuş bir açıklasın ya ,bizde bilelim, yeni yol yapmadı,bir metre metro yapmadı, alt geçit üst geçit yok , bağlantı yolları yok, yeni su hattı yatırımı yok, yani yatırım sıfır iken nasıl hala bir kesimin bu çapsızı ülkenin başına layık gördüğünü anlamakta zorlanıyorum, böyle capsizlarin Türk siyasi hayatında niye var olduğunu çözemiyorum

Adem

Müstehak...müstehak...oyu verirken düsünecektiniz...çekin ellaaaam...
