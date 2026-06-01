Gürsel Tekin'den Özel ve ekibine kurultay cevabı: Bu şartlarda olmaz

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP delege yapısının durumunu ortaya koyan Gürsel Tekin; “Sevgili CHP’liler, İstanbul’un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege Ak partiye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?” diye yazdı.