Bu görüntü Hatay'da çekildi! Dev balina ağızları açık bıraktı
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen dalıştan dönen dalgıçlar, uzaktan köpek balığı sandıkları canlının köpekbalığı olmadığını yunustan da çok büyük olduğunu fark edince görüntüledikleri şeyi canlının balina olduğunu anladılar. Sahil güvenlik ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti.
Suda önce yunus ya da köpekbalığı olduğunu düşündükleri canlının balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Balina daha sonra gözden kaybolurken olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.