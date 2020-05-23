Hint Müslümanları Ramazan Bayramı'na Kovid-19 önlemleri altında giriyor

ANKARA (AA) - MUHAMMET NAZIM TAŞCI - Hindistan'da Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında karşılıyor.

Hükümetin 25 Mart’tan bu yana ülke çapında uygulamaya başladığı sokağa çıkma yasağı kapsamında Hint Müslümanları bayramı evlerinde geçirecek.



Kovid-19 önlemleri kapsamında ülke genelindeki camilerde bayram namazları en fazla 5 kişiyle kılınabilecek. Ramazan Bayramı, "hilalin görünmesine" bağlı olarak 24 veya 25 Mayıs'ta idrak edilecek.

Müslüman liderler, cemaate bayramı evlerinde geçirmeleri ve bayram namazını evlerinde aileleriyle kılmaları çağrısında bulundu.

- "Namazları ailelerimizle kılacağız"

Türkiye'de İmam-ı Rabbani olarak bilinen Ahmed Faruk Sirhindi'nin torunu Seyid Muhammed Zubeyr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mart ayından bu yana sokağa çıkma yasağı altında yaşıyoruz. Hükümet kısıtlamaları dolayısıyla (Sihlerin ibadet yeri) Gurdwara, tapınak, cami ve dergahlar kapatıldı. Ne zaman açılacağı belli değil." dedi.

Zubeyr, Pencap eyaletine bağlı Sirhind bölgesinde yer alan İmam-ı Rabbani'nin türbesinin de bu kapsamda ziyaretlere kapatıldığı bilgisini paylaşarak, "Ne kadar üzgün olsam da salgınla ilgili düzenlemeler herkes için aynı. İbadetlerimizi evde yapıyoruz. Bayram namazlarını evde ailemizle kılacağız." diye konuştu.

- "Tek zorluk Kovid-19 değil"

Hint Ulema Cemiyeti Genel Sekreteri Mevlana Mahmud Medeni de ülkedeki ulema ve tüm İslami kuruluşların Kovid-19'la alakalı fetvalar yayınladığını ve Müslümanlara da hükümetin düzenlemelerine uyması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Medeni, Hindistan Müslümanlarının karşılaştığı tek zorluğun Kovid-19 salgını olmadığını ifade ederek, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ülkedeki milyonlarca aileyi yoksullaştırdığına işaret etti.

Toplumun yoksul kesimlerinin tek gıda kaynağı olan camilerin ve diğer hayır kurumlarının da bu süreçte kapalı kalmasının bu kişileri ihtiyaç duydukları yardımlardan mahrum bıraktığını belirten Medeni, gerek Hint Ulema Cemiyetinin gerekse farklı kuruluşların milyonlarca yoksul için yiyecek ve barınak sağlamakla meşgul olduğunu kaydetti.

Medeni, Türkiye'deki erkek ve kız kardeşlerine cesaretlerin kırıldığı şu zor günlerde insani değerleri ayağa kaldırdığı için yüksek saygılarını ilettiklerini dile getirerek, "dost kara günde belli olur" sözünü ispat etmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Öte yandan Cammu Keşmir bölgesinde Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, yaptığı açıklamada, bayram namazının camilerde kılınmayacağını belirtti. Faruk, bölgedeki Müslümanlardan da bayramı evlerinde geçirmelerini istedi.