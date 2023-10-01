Hint ajanlar iş başında! Trudeau: Hindistan'dan cevap bekliyoruz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ükesinin, Hindistan'ı "ayrılıkçı Sih liderin öldürülmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla kışkırtma amacında olmadığını", ancak Yeni Delhi'nin de konuyu düzgün bir şekilde ele almasını istediğini söyledi.

Trudeau, bir önceki gün yaptığı açıklamada, Kanada istihbarat kurumlarının, 45 yaşındaki Hardeep Singh Nijjar'ın haziran ayında British Columbia eyaletinde vurulmasıyla Hint ajanları ilişkilendiren inandırıcı iddiaları (delilleri) aktif şekilde takip ettiğini duyurmuştu.

Hindistan ise, dün Ottowa'nın iddiasını "saçma" bularak reddetmiş ve büyükelçi seviyesindeki Kanadalı bir diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Söz konusu karar, iki G-20 ülkesi arasındaki zaten zayıf olan diplomatik ilişkileri daha da kötüleştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni Delhi'nin sert tepkisinin ve inkarının ardından Muhafazakar muhalefet Trudeau'yu elindeki kanıtları kamuoyuna açıklamaya zorluyor.

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Kanada Başbakanı, Ottawa'nın konuşmaya karar verdiklerini belirterek "Çünkü neler olup bittiğini anlamak için sağlam bir zemine sahip olduğumuz ve müttefiklerimizle konuşmak için zaman ayırdığımızdan emin olmak istedik." ifadesini kullandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Trudeau, davanın uluslararası hukukta geniş kapsamlı sonuçları olacağını aktardı.

Trudeau, "Hindistan hükümetinin konuyu son derece ciddiyetle ele alması gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz, provoke etmek ya da tırmandırmak istemiyoruz." diye konuştu.

Cinayet, potansiyel bir ikili ticaret anlaşmasına ilişkin uzun süredir devam eden müzakereleri rayından çıkardı.

Reuters'a göre konuya vakıf bir kaynak, Kanada'nın 1 Eylül'de görüşmeleri durdurma ve 15 Eylül'de de gelecek ay yapılması planlanan büyük ticaret misyonunu erteleme kararlarının cinayetle ilgili endişelerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Öte yandan Kanadalı yetkililer şu ana kadar neden Hindistan'ın Nijjar cinayetiyle bağlantılı olabileceğine inandıklarını dair açıktan fikir beyan etmekten kaçındı.

Durumun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Kanada hükümet kaynağı ise, kanıtların "zamanı geldiğinde paylaşılacağını" dile getirdi.

Aynı kaynak, Kanada'nın, konuyla ilgili ABD ile çok yakın çalıştığını sözlerine ekledi.

Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran’da Kanada'nın British Columbia eyaletinin Surrey kentinde bir Sih kültür merkezi önünde, silahlı kişilerce aracında vurularak öldürülmüştü.

Nijjar, Hindistan'daki Sih toplumunun "Halistan" adıyla bağımsız olması için faaliyetler yürütüyordu ve 2020'de Hindistan hükümeti tarafından "terörist" olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: Euronews