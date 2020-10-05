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Aktüel Hindistan'ta iktidar partisi BJP'nin yerel lideri uğradığı silahlı saldırıda öldü
Aktüel

Hindistan'ta iktidar partisi BJP'nin yerel lideri uğradığı silahlı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:38:26 -
Hindistan'ta iktidar partisi BJP'nin yerel lideri uğradığı silahlı saldırıda öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) yerel liderlerinden Manish Shukla'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Shukla, Kolkata şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Barrackpore bölgesinde, yerel bir karakolun yakınlarında parti çalışanları ve yerel halkla sohbet ettiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları, BJP'nin Barrackpore teşkilatı liderleri Manish Shukla'nın motosikletlerle kendine yaklaşan yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısında başından, göğsünden ve sırtından vurulduğunu söyledi.

Önce Barrackpore'daki özel bir hastaneye götürülen Shukla, akabinde kaldırıldığı Kolkata'daki hastanede yaşamını yitirdi.

BJP'li yetkililer, Barrackpore'ye giriş ve çıkışların 12 saatliğine kapatılması çağrısında bulunurken, saldırıdan, eyalette yönetimdeki Trinamool Kongresini sorumlu tuttu.

Trinamool Kongresi ise suçlamaları reddetti ve olayın, BJP içindeki bir iç hesaplaşma olduğunu savundu.

Hindustan Times'ın haberinde, saldırıda 2 BJP çalışanının da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.











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