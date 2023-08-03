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Dünya Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olayları 14 binden fazla çocuğu yerinden etti
Dünya

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olayları 14 binden fazla çocuğu yerinden etti

Yeniakit Publisher
2023-08-03 12:33:31 - 2023-08-03 12:33:30
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olayları 14 binden fazla çocuğu yerinden etti

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle okul çağındaki 14 bin 763 çocuğun yerinden edildiği açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Eğitim Bakan Yardımcısı Annpurna Devi, Parlamentonun üst kanadına (Rajya Sabha), Manipur eyaletinde devam eden şiddet olaylarından etkilenen çocuklara ilişkin yazılı açıklama gönderdi.

Devi, açıklamasında, "Manipur eyalet hükümeti tarafından verilen bilgilere göre, eyaletteki mevcut durum nedeniyle okul çağındaki toplam 14 bin 763 çocuk yerinden edildi." ifadesini kullandı.

Yerinden edilen öğrencilerin okullara kabul sürecini kolaylaştırmak için her bir yardım kampına bir görevlinin atandığını bildiren Devi, söz konusu öğrencilerin yüzde 93,5'inin en yakın uygun okula ücretsiz kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 3 Mayıs'tan bu yana devam eden şiddet olaylarının merkezindeki Churachandpur ilçesinde 4 bin 99 öğrenci yerinden edilirken, burayı 2 bin 822 öğrenciyle Kangpokpi ve 2 bin 63 öğrenciyle Bishnupur takip etti.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.
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Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

 

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