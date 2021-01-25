Hindistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Savaş gemilerimizi Ege'ye...

Son haftalarda kardeş Türkiye ile Pakistan arsındaki ilişkileri gündeme getiren Yunan medyası, bugün de sıra dışı bir röportaja imza attı.

Yunan Pentapostagma gazetesine konuşan emekli Hintli general Gagandeep Bakshi, Yunanistan ve Hindistan'ın Ege Denizi'nde birlikte tatbikat yapabileceğini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın isimlerden olan Bakshi, Türkiye'yi suçlayıp Hint donanmasının bir an önce Ege Denizi'ne gönderilmesi gerektiğini savundu.

"Donanmamız hemen Ege'ye gelmeli"

Gazete muhabirinin "Son yıllarda hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de Türk gemileri ile tatbikat yapan Pakistan gemilerini gördük. Yunan ve Hint donanmaları arasında ortak tatbikatlar görebilir miyiz?" sorusuna cevap veren Hintli general, "Elbette. Yunan ve Hint donanmaları arasındaki tatbikatlar hemen başlamalı. Hindistan donanması çok güçlü. Amerikan, Japon ve Avustralya donanmalarıyla tatbikatlar yapıyoruz. Yunanistan'ın da güçlü bir donanması var. Hint Donanması hemen Ege'ye gelmeli" diye konuştu.

"Türkiye ve Pakistan ortak düşmanımız"

Yunanistan ile Hindistan'ın tarih boyunca sağlam bağlarının olduğunu belirten emekli general, "Günümüzde iki ortak düşmanımız var. Biri Türkiye diğeri ise Pakistan. İstihbarat alanında olduğu kadar savunma alanında da birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara bize meydan okuyamaz"

Türkiye'nin kardeşi Pakistan ile ortak hareket etmesini kendisine yediremeyen Hintli general, Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirterek, "Ankara, Hindistan ve Yunanistan'a meydan okuyamaz. Bu konuda netiz" dedi.

"Türkiye fethetmek istiyor"

Çin, Türkiye ve Pakistan'ın işbirliği içinde olduğunu öne süren Bakshi, Türkiye'nin göçmenleri koz olarak kullandığını söyleyere