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Dünya Hindistan'dan Çin'i kızdıracak adım
Dünya

Hindistan'dan Çin'i kızdıracak adım

ABD tarafından Çinli teknoloji şirketlerine yoğun bir baskı uygulanıyor. Buna son zamanlarda Hindistan da dahil oldu. Ülkenin son aldığı karara göre Çinli şirketlerin yaptığı 232 uygulamaya izin verilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 23:59:00 -
Hindistan'dan Çin'i kızdıracak adım

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY), Çin bağlantılı 138'i bahis uygulaması olmak üzere 232 uygulamanın erişime kapatılacağını duyurdu.

ANI News'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, MeitY'e bu uygulamaların İletişim Teknolojileri Yasası kapsamında kapatılması tavsiyesinde bulundu.

MeitY, Çin bağlantılı 138'i bahis 232 uygulamanın erişime kapatılması sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İletişim Teknolojileri Yasası, hükümete, ulusal güvenlik başta olmak üzere bazı gerekçelerle gerekli görülen içeriklere erişimi engelleme yetkisi tanıyor.

Hindistan ve Çin arasında 2020'de sınır bölgesinde çatışmayla sonuçlanan ihtilaf nedeniyle siyasi gerilim tırmanırken, taraflar, karşılıklı olarak bu tür adımlar atıyor.

Yeni Delhi yönetimi, daha önce de benzeri gerekçelerle TikTok ve WeChat'i yasaklamıştı.

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