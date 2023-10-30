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Dünya Hindistan’daki tren kazasında ölü sayısı yükseliyor!
Dünya

Hindistan’daki tren kazasında ölü sayısı yükseliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 10:20:00 -
Hindistan’daki tren kazasında ölü sayısı yükseliyor!

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, kazanın makinistin kırmızı ışıkta durmaması sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.

Yetkililer, dün Andra Pradeş eyaletinin Vizianagaram bölgesi yakınlarında, bir yolcu treninin raylarda duran başka bir yolcu trenine çarptığı kazada ölü sayısının 13'e yükseldiğini belirtti.

Kaza sonucu 50'den fazla kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
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