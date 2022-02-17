Hindistan'daki başörtüsü yasağı için Türkiye Başkonsolosluğu'nda eylem!
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde ilan edilen başörtüsü yasağı, İstanbul Taksim'deki Hindistan Büyükelçiliği önünde protesto edilecek.
Yeniakit.com.tr
Özgür-DER ile Mazlum-DER üyeleri, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağını protesto edecek.
"Başörtüsü yasağının karşısında, direnen öğrencilerin yanındayız!" denilerek yapılan duyuruda, protestonun 19 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'da İstanbul Taksim'deki Hindistan Başkonsolosluğu önünde düzenleneceği açıklandı.
Karnataka'da başörtüsü yasağına yönelik eylemler sürerken, Müslüman kadın öğrencilerin başörtüleri ile okullara girişleri engellenmeye devam ediyor.
Hindistan'lı gazeteci Mohammed Zubair, eyaletteki başörtülü öğrencilerin sözlü tacize uğradığını da aktarmıştı.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Zubair, paylaşımında "Müslüman kız, PES Koleji'ne geldiğinde safranşal giyen birkaç 'öğrenci' tarafından hırpalandı." demişti.
Görüntülerdeki Müslüman kız öğrenci, kendisini protesto edenlere, "Allah-u Ekber" diyerek tekbirlerle cevap vermişti.