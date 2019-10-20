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Hindistan'da 'yok artık' dedirten olay! Kafalarına karton kutu geçirdiler

Hindistan'da sınav esnasında kopya çekilmesinin önüne geçmek isteyen yöneticiler, öğrencilerin başlarına karton kutu geçirdi.

20 Ekim 2019 Pazar 15:42
Hindistan'da 'yok artık' dedirten olay! Kafalarına karton kutu geçirdiler

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir okulda sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçmek isteyen yöneticiler çareyi öğrencilerin kafalarına kutu geçirmekte buldu.

Çekilen görüntülerde, öğrenciler başlarına karton kutular geçirmiş şekilde sınav sorularını çözmeye çalışıyor.

Okul yöneticisi kamuoyundan özür diledi

Bu fotoğraflar sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.

Okul yöneticisi, kutu yönteminin başka bir okulda uygulandığını duyarak kendilerinin de denediğini söyledi, kamuoyundan özür diledi.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:42
  1. Hindistan'ın Karnataka eyaleti
  2. karton kutu
  3. sosyal medya
  4. kopya çekmek

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  • AKIN AKIN 13 dk önce
    yok artık

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