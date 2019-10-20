Hindistan'da 'yok artık' dedirten olay! Kafalarına karton kutu geçirdiler Hindistan'da sınav esnasında kopya çekilmesinin önüne geçmek isteyen yöneticiler, öğrencilerin başlarına karton kutu geçirdi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir okulda sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçmek isteyen yöneticiler çareyi öğrencilerin kafalarına kutu geçirmekte buldu. Çekilen görüntülerde, öğrenciler başlarına karton kutular geçirmiş şekilde sınav sorularını çözmeye çalışıyor. Okul yöneticisi kamuoyundan özür diledi Bu fotoğraflar sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Okul yöneticisi, kutu yönteminin başka bir okulda uygulandığını duyarak kendilerinin de denediğini söyledi, kamuoyundan özür diledi.

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