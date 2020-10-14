  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu duvar çöktü: 9 ölü
Aktüel

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu duvar çöktü: 9 ölü

Son 3 günde en az 14 bölgesi şiddetli yağışlara teslim olan Telangana'da iki günde 12 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:17:46 -
Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu duvar çöktü: 9 ölü

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde şiddetli muson yağışları sonucu yıkılan duvarın enkazı altında kalan 9 kişi hayatını kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Telangana'nın başkenti Haydarabad'da dün gece muson yağışları başladı.

Şiddetli yağışların etkisiyle bir çiftlik evinin bahçe duvarı yandaki birçok evin üzerine yıkıldı.

Enkaz altında kalan, aralarında 2 aylık bir bebeğin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haydarabad'da şiddetli yağışlar ve bu yağışların neden olduğu seller hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, selin etkisiyle araçlar sürüklendi, evleri ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde trafik durdu.

Bu arada, Haydarabad'daki Himayat Sagar Barajı'nda su seviyesi yükselince gece geç saatlerde baraj kapakları açıldı.

Son 3 günde en az 14 bölgesi şiddetli yağışlara teslim olan Telangana'da iki günde toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Telangana'nın yanı sıra Andhra Pradeş ve Odişa eyaletlerinde de son günlerde aşırı yağış etkili oldu.

- Bölge ülkeleri musondan etkilendi

Güney Asya ülkelerinde yıl başından bu yana 9 milyon 600 binden fazla kişi su taşkınlarından etkilendi, yüz binlercesi de gıda ve ilaca erişimde zorluk yaşadı.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de muson yağmurlarının başladığı hazirandan bu yana yaklaşık 550 kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerinden tahliye edildi.

Hindistan genelinde geçen yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay