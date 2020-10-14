Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu duvar çöktü: 9 ölü

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde şiddetli muson yağışları sonucu yıkılan duvarın enkazı altında kalan 9 kişi hayatını kaybetti.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Telangana'nın başkenti Haydarabad'da dün gece muson yağışları başladı.

Şiddetli yağışların etkisiyle bir çiftlik evinin bahçe duvarı yandaki birçok evin üzerine yıkıldı.

Enkaz altında kalan, aralarında 2 aylık bir bebeğin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haydarabad'da şiddetli yağışlar ve bu yağışların neden olduğu seller hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, selin etkisiyle araçlar sürüklendi, evleri ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde trafik durdu.

Bu arada, Haydarabad'daki Himayat Sagar Barajı'nda su seviyesi yükselince gece geç saatlerde baraj kapakları açıldı.

Son 3 günde en az 14 bölgesi şiddetli yağışlara teslim olan Telangana'da iki günde toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Telangana'nın yanı sıra Andhra Pradeş ve Odişa eyaletlerinde de son günlerde aşırı yağış etkili oldu.

- Bölge ülkeleri musondan etkilendi

Güney Asya ülkelerinde yıl başından bu yana 9 milyon 600 binden fazla kişi su taşkınlarından etkilendi, yüz binlercesi de gıda ve ilaca erişimde zorluk yaşadı.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de muson yağmurlarının başladığı hazirandan bu yana yaklaşık 550 kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerinden tahliye edildi.

Hindistan genelinde geçen yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.



Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.