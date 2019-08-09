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Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:06
Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Kochi şehrindeki Cochin Uluslararası Havaalanındaki uçak seferlerinin şiddetli yağışlar nedeniyle pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kerala Eyalet Afet Yönetimi yetkilileri, sellerin vurduğu bölgelerden tahliye edilen 22 binden fazla kişinin, sel mağdurları için açılan 315 yardım kampına yerleştirildiğini ifade etti.

Yetkililer, yoğun yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Eyalet hükümeti tarafından, Wayanad, Idukki, Malappuram ve Kozhikode bölgelerinde çok şiddetli yağış olasılığına karşı kırmızı alarm verildi.

Yetkililer, 14 bölgede eğitime ara verildiğini belirtti.

Wayanad bölgesinde bir çay tarlasında işçilerin kaldığı bir evin tamamı, yoğun yağışların yol açtığı toprak kaymasında sürüklendi.

Toprak kayması nedeniyle en az 150 kişinin enkaz altında kaldığını açıklayan yetkililer, 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Askeri birliklerin, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin ve itfaiyenin afet bölgesine sevk edildiğini aktaran yetkililer, şimdiye kadar 60 kişinin kurtarıldığını ve kurtarma operasyonunun 12 saat sürebileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:06
  1. Hindistan
  2. Kerala
  3. sel
  4. Cochin Uluslararası Havaalanı

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