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Dünya Hindistan'da sel: 14 ölü, 120 kayıp
Dünya

Hindistan'da sel: 14 ölü, 120 kayıp

Yeniakit Publisher
2023-10-05 10:33:00 -
Hindistan'da sel: 14 ölü, 120 kayıp

Hindistan'da meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti, 23'ü asker 120 kişi kayboldu.

Hindistan'da meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti, 23'ü asker 120 kişi kayboldu.

Sikkim eyaletinin Lachen bölgesinde, aşırı yağışların ardından sel felaketi yaşandı.

İlk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği selde, 120 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Bölgede bulunan askeri bir birlikteki 23 askeri personelin de selde kaybolduğu ve kendilerinden haber alınamadığı belirtildi.

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O ülkede sel felaketi: 23 asker kayıp
O ülkede sel felaketi: 23 asker kayıp

Dünya

O ülkede sel felaketi: 23 asker kayıp

O ülkede sel felaketi: 23 asker kayıp
O ülkede sel felaketi: 23 asker kayıp

Dünya

O ülkede sel felaketi: 23 asker kayıp

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