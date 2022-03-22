Hindistan'da Müslümanlara yönelik katliam çağrıları artıyor!
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde iktidardaki BJP partisinin gösterisinde Müslümanlara yönelik katliam çağrıları yapıldı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde iktidardaki BJP partisinin gösterisinde Müslümanlara yönelik katliam çağrıları yapıldı.
Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Müslümanlara yönelik baskılar ve saldırılarla bilinen Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen, iktidardaki Hindu milliyetçisi BJP'nin bir gösterisinden anlar yer aldı.
BJP'nin yerel parlamentodaki üyelerinden birinin öncülük ettiği gösteride, Müslümanlara yönerik katliamlar gerçekleştirilmesi yönünde çağrılarda bulunuldu.
Gösteriye katılan Hindular tarafından "Müslümanlar öldürüldüğünde Tanrı Ram'a selam olsun sloganları atacağız" ifadeleri kullanıldı.
Hindistan'da son dönemde Müslümanlara yönelik baskılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
Devlet destekli baskı politikasının Müslümanlara yönelik bir soykırıma dönüşmesinden endişe ediliyor.