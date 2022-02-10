Hindistan'da Müslümanlara katliam korkusu! Başörtülü kıza saldırdılar

Müslümanlara dönük baskıların devam ettiği Hindistan’da cami baskınları, sokak infazları, Müslümanların ev ve işyerlerine dönük yağma faaliyetleri artıyor. En son Karnata bölgesinde Bibi Muskan isimli başörtülü Müslüman kız öğrenci üniversite girişinde Hintli fanatikler tarafından linç edilmek istendi. Başındaki örtü sebebi ile saldırıya uğrayan Müslüman genç kız “Allahu Ekber, başörtüsü benim hakkım, siz kim oluyorsunuz da benim başörtüme saldırıyorsunuz” diye bağırdı. Hindistanlı akademisyen Halid Resul, ülkede şiddet sarmalının her geçen gün tırmandığını ve Hindutva olarak bilinen siyonizm benzeri Hint faşizminin tüm ülkeyi karanlık bir sürece sürüklediğini söyledi. Halid Resul, üç milyonu aşkın üyesi olan faşist hareketin büyük çaplı katliam hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini paylaştı.

"Dinî semboller sadece Müslümanları kapsıyor"

Halid Resul “Müslüman kız öğrencilerin başörtüleri ile ilgili Anayasa Mahkemesinin dinî sembollerle okullara girilemez kararı alındı. Ancak bu dinî semboller sadece Müslümanları kapsıyor. Hinduizm, Sih ya da Budizm sembolleri bu kapsamda görülmüyor. Hatta teşvik ediliyor. Son olayda Bibi Muskan’a saldıranların tamamına yakınında Hinduizm’in temel nişanesi Sahra Şal’ı vardı. Bununla da yetinmediler Hindu fanatizminin marşı olan Jai Shri Ram’ı hep bir ağızdan okudular. Müslümanlara yönelik hemen her eyalette olağan dışı tahrik var ve bu fanatikler büyük çaplı katliam hazırlığında” dedi.

Emniyet destek veriyor

Hindistan araştırmacısı Mehmet Ayaydın ise Hindu faşizminin ülkede iktidar olduğunu söyledi. Ayaydın “Meselenin temelinde Hindular dışında hiçbir ırkı insan olarak görmeyen Rashtriya Svayamseak Sank (RSS) ideolojisi var. Ülkenin mevcut iktidar partisi Baharats Janata’da (HindistanHalk Partisi) bu ideolojiye sahip bir siyasi yapı. Sokağı sabote eden ve Müslümanlara yönelik şiddeti örgütleyen ‘Ulusal Gönüllüler Örgütü’ ülkenin siyasi otoritesi tarafından cesaretlendiriliyorlar. Yargı, istihbarat ve emniyet birimleri de açıktan destek veriyor. Keşmir’in özerkliğinin kaldırılması da aynı örgüt ve siyasi uzantısı eli ile gerçekleştirildi. Şu an milyonlarca üyeleri var ve Hint toplumu genelinde bu ideoloji hızla yayılıyor” ifadelerine yer verdi.

Merkez üssü Delhi

Özellikle Kuzey Hindistan’da etkin olan Hindutva düşüncesinin merkez üssü Hindistan’ın en büyük ikinci kenti olan Delhi. Rashtriya Svayamseak Sank üyeleri bölgede birçok Müslüman’ın ev ve iş yerlerini kundakladı. Sokak infazları ile onlarca kadın ve erkek Müslüman katledildi. Özellikle kırsal yerleşim birimlerinde yaşayan Müslümanlar ağır baskı altında yaşam mücadelesi veriyor. Evleri basılan ya da yolları kesilen Müslümanlara zorla putperest Hindu marşı olan Ceyşiram (Çok Yaşa Ram) okutuluyor. Karnataka eyaletinde yaşanan son olay. Dinî sembolleri yasakladı. Yine son 10 yıllık dönemde binlerce Müslümanın hükûmet ve eyalet yönetimleri tarafından vatandaşlık kaydı silindi, kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşürüldü.

Başörtülü öğrenciye taciz

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde gündemde olan başörtüsü yasağı hakkında protestolar düzenlenirken, Müslüman öğrencilerin bazı okullara girişleri engellenmeye devam ediyor. Başörtülü öğrencinin sözlü tacize uğradığı anlar viral oldu.