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Hindistan'da milyonlarca çalışan genel greve gitti

Hindistan'da milyonlarca çalışanın hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla genel greve gittiği öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 19:46
Hindistan'da milyonlarca çalışan genel greve gitti

Hindistan Sendika Kongresi Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon işçi ve çalışanın iki gün sürecek genel greve katıldığını kaydetti.

Kaur, ülke genelindeki grevin hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla başlatıldığını belirtti. Ülkede artan fiyatları eleştiren sendikalar, asgari ücret ve sosyal güvenlik gibi konularda bazı iyileştirmeler talep ediyor.

Grev nedeniyle günlük hayatta aksamalar yaşanırken, okullarda iki gün boyunca eğitime ara verildi.

Bu arada Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da polisin taş atan göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:46
  1. Amarjeet Kaur

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