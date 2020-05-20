Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

ANKARA (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 611 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 106 bin 750’ye yükseldiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Açıklamada, son bir günde salgına bağlı olarak 140 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 303'e yükseldiği kaydedildi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 37 bin 136'ya, ölenlerin sayısı bin 325'e yükseldi. Bu eyaleti, 12 bin 448 vakayla Tamil Nadu ve 12 bin 140 vakayla Gucerat izledi.

Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı da 42 bin 309'a ulaştı.