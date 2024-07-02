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Dünya Hindistan'da korkunç kaza: 60 ölü
Dünya

Hindistan'da korkunç kaza: 60 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-02 16:25:00 -
Hindistan'da korkunç kaza: 60 ölü

Hindistan'da bir ayin sırasında meydana gelen izdihamda 60 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham çıkması sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayin sırasında izdiham meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Olayla yaralananlar kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü.

İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.

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