Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Vishakhapatnam-Palasa yolcu treni, Visakhapatnam-Ragada yolcu trenine arkadan çarptı. Kazada, 4 vagon raydan çıkarken, sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
Yetkililer, ön soruşturma kapsamında kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tren kazasında 292 kişi ölmüştü
Dünyanın dördüncü büyük tren ağına sahip olan Hindistan’da, Orissa eyaletine bağlı Balasore'da 2 Haziran’da 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada, 292 kişi hayatını kaybetmiş, 3 demiryolu çalışanı polis tarafından tutuklanmıştı.
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