  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-10-29 20:53:00 - 2023-10-29 20:56:28
Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Vishakhapatnam-Palasa yolcu treni, Visakhapatnam-Ragada yolcu trenine arkadan çarptı. Kazada, 4 vagon raydan çıkarken, sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Yetkililer, ön soruşturma kapsamında kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tren kazasında 292 kişi ölmüştü

Dünyanın dördüncü büyük tren ağına sahip olan Hindistan’da, Orissa eyaletine bağlı Balasore'da 2 Haziran’da 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada, 292 kişi hayatını kaybetmiş, 3 demiryolu çalışanı polis tarafından tutuklanmıştı.

Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi
Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi

Dünya

Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti
Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Aktüel

Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Hint ajanlar iş başında! Trudeau: Hindistan'dan cevap bekliyoruz
Hint ajanlar iş başında! Trudeau: Hindistan'dan cevap bekliyoruz

Dünya

Hint ajanlar iş başında! Trudeau: Hindistan'dan cevap bekliyoruz

Hindistan'da sel: 14 ölü, 120 kayıp
Hindistan'da sel: 14 ölü, 120 kayıp

Dünya

Hindistan'da sel: 14 ölü, 120 kayıp

Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!
Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!

Dünya

Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23