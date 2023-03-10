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Dünya Hindistan'da "H3N2" virüsü yayılıyor! İlk can kayıpları yaşandı
Dünya

Hindistan'da "H3N2" virüsü yayılıyor! İlk can kayıpları yaşandı

Hindistan'da "H3N2" virüsünün iki kişinin ölümüne neden olmasıyla ülkede "H3N2" virüsü kaynaklı ilk can kayıpları kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 22:42:00 -
Hindistan'da "H3N2" virüsü yayılıyor! İlk can kayıpları yaşandı

Hindistan'da "H3N2" virüsünün iki kişinin ölümüne neden olmasıyla ülkede "H3N2" virüsü kaynaklı ilk can kayıpları kayda geçti.

Hint NDTV'nin haberine göre, sağlık yetkilileri, gribe neden olan "H3N2" influenza virüsü nedeniyle Karnataka eyaletinde 82 yaşındaki bir erkeğin 24 Şubat'ta kaldırıldığı hastanede 1 Mart'ta hayatını kaybettiğini söyledi.

İlk can kaybı yaşandı

Yetkililer, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları olan bu kişinin, ülkede "H3N2" kaynaklı ilk can kaybı olduğunu belirtti.

Haryana eyaletinde ocakta "H3N2" teşhis edilen 56 yaşındaki kanser hastasının 8 Mart'ta evinde hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, bu kişinin akciğer kanseri olduğunu aktardı.

Yetkililer, ülkede yaklaşık 90 kişide "H3N2" virüsü teşhis edildiğini açıklayarak, ay sonuna doğru vaka sayısının düşmesini beklediklerini kaydetti.
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