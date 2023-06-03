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Dünya Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi
Dünya

Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-06-03 06:57:00 -
Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 233'e çıktı, kazada 900'den fazla kişi yaralandı.

The Hindu gazetesinin haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, 2'si yolcu 1’i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, dün yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada 233 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Demir yolu yetkilisi, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan Coromandel Express yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.
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Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, açıklamasında bölgeye 115 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

"Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz" diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği aktarıldı. Kaza sonrası çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

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