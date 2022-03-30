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Dünya Hindistan'da çift başlı bebek görenleri şaşırttı
Dünya

Hindistan'da çift başlı bebek görenleri şaşırttı

Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebekleri, hastaneye kaldırıldı. Bebekler, kontrol altında tutuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:02:00 - 2022-03-30 15:04:51
Hindistan'da çift başlı bebek görenleri şaşırttı

Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.

Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.

2 baş ve 3 kolla doğan bebekler için hastanede çalışma başlatıldı.

Nadir görülen bir olay

Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.

Hastaneye yatırılan bebeklerin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.

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