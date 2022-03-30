Hindistan'da çift başlı bebek görenleri şaşırttı
Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebekleri, hastaneye kaldırıldı. Bebekler, kontrol altında tutuluyor.
Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.
Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.
2 baş ve 3 kolla doğan bebekler için hastanede çalışma başlatıldı.
Nadir görülen bir olay
Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.
Hastaneye yatırılan bebeklerin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.