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Dünya Hindistan'da aşırı yağış nedeniyle 34 kişi öldü
Dünya

Hindistan'da aşırı yağış nedeniyle 34 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-10 17:08:00 -
Hindistan'da aşırı yağış nedeniyle 34 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağmur nedeniyle en az 34 kişi öldü.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların son 24 saatte 10 kişinin daha ölümüne yol açtığı ve böylece ölü sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

Resmi verilere göre, 34 ölümden 17'si yıldırım çarpması nedeniyle gerçekleşti. Aynı şekilde 12 kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybederken, hükümet 5 kişinin toprak kayması nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Aralıksız yağan yağmurlar, başta Uttar Pradesh eyaletinin batı kesimleri olmak üzere birçok bölgede hayatı alt üst etti. Hava durumu dairesi bazı ilçeler için turuncu alarm verdi ve bu nedenle bazı ilçelerdeki okullar ve kolejler kapatıldı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), eyaletin Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar aşırı derecede şiddetli yağış ve şiddetli ila çok şiddetli yağışlar yaşayabileceğini söyledi. (İLKHA)
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